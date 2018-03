Fisciano, violentò la sua fidanzata: a processo giovane di 22 anni

Finisce a processo per violenza sessuale. L’imputato è un giovane di 22 anni, di Fisciano, rinviato a giudizio dopo un’indagine condotta dalla Procura di Nocera Inferiore. Le accuse sono stalking, lesioni ed estorsione. Vittima di una violenza pressoché quotidiana era la ex fidanzata, ragazza salernitana di 6 anni più grande rispetto all’ex. La donna sarebbe stata vittima di una serie di atteggiamenti violenti e prevaricatori messi in atto dal giovane, allo scopo di sopraffarla e di ottenere, quotidianamente, tutto ciò di cui necessitava. Dal sesso ai soldi.

Le accuse

I fatti vengono racchiusi tra novembre 2015 e febbraio 2016, periodo nel quale i due avrebbero portato avanti la relazione prima della rottura. Stando alle indagini, il giovane avrebbe approfittato della debolezza della ragazza per estorcerle soldi ogni qualvolta ne avesse bisogno, provocando in lei uno stato di ansia e paura perenne e quotidiano. E anche se rifiutava di versargli quelle somme di denaro veniva picchiata senza alcuna ragione, ma sempre per futili motivi. Nella denuncia vengono citati due episodi: il primo datato 23 gennaio, quando la ragazza subì escoriazioni sul naso, su braccio e la spalla con prognosi di sette giorni. Il secondo, il 3 febbraio di due anni fa, stavolta legato a contusioni riportate alla gamba sinistra e agli zigomi. Sempre frutto della violenza di quel giovane, che furono denunciate a differenza di altri episodi, nei quali la ragazza dovette subire in silenzio. Ma l’accusa peggiore per il 22enne è quella di violenza sessuale. La ragazza fu costretta a subire atti sessuali ma anche a praticare una masturbazione al giovane, contro la sua volontà.