Affittava case non sicure agli stranieri: 70enne a processo

Affittava case a stranieri, alcuni dei quali sprovvisti anche del permesso di soggiorno. Per questo un 70enne di San Marzano sul Sarno è stato rinviato a giudizio, dal tribunale di Nocera Inferiore, per sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Il caso

L’uomo, nel 2017, aveva messo a disposizione degli appartamenti, a dir poco fatiscenti, situati in via Marconi , a sette extracomunitari, di cui alcuni risultati irregolari, per un fitto mensile di circa 500 euro. Nonostante le pessime condizioni degli alloggi, gli stranieri accettarono comunque tale cifra. Ma per il giudice dell’udienza preliminare, l’anziano si sarebbe approfittato della loro condizione di necessità concedendogli delle case prive dei requisiti minimi di abitabilità, e incassando ogni mese il relativo canone.