Messa in sicurezza del fiume Bussento, 81.351 euro al Comune di Santa Marina

Ammesso al finanziamento per la progettazione del Comune per la sistemazione e messa in sicurezza del fiume Bussento, il Comune di Santa Marina. Tra i 55 Comuni campani che l'hanno spuntata per gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei costoni, acquedotti e spiagge, c’è anche il Comune del salernitano.

Gli interventi

L’importo totale degli interventi è di 6,300,000 euro, mentre l’Importo assegnato per il finanziamento della progettazione è di 81.351 euro. I lavori riguardano la frazione Policastro Bussentino, in particolare la sistemazione e messa in sicurezza del fiume Bussento.

Parla il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato