Liberato il fiume Mingardo: rimosse le imbarcazioni ormeggiate

E’ terminata, oggi, l’operazione “Mingardo” nel Cilento. I militari della Capitaneria di Porto di Palinuro, insieme ai carabinieri forestali di Pisciotta e San Giovanni a Piro, hanno provveduto a rimuovere le imbarcazioni ormeggiate alla foce del fiume Mingardo.

Il provvedimento

Erano, infatti, prive di autorizzazione, non essendovi alcuna concessione per l'ormeggio in zona. Una settimana fa i militari avevano già provveduto a affiggere sui natanti degli avvisi con una diffida a “rimuovere l’unità entro 5 giorni”