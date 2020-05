Piante di marijuana lungo il fiume Sele: scatta il sequestro

Una piantagione di marijuana è stata sequestra in località Persano nel comune di Serre. In azione gli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia e della Municipale di Eboli in un terreno demaniale situato lungo il fiume Sele.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro

Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate cinquanta piante di marijuana insieme a numerose attrezzature per coltivare ed innaffiare la piantagione. Sono in corso le indagini per risalire a colui/coloro che coltivavano la sostanza stupefacente per poi venderla ai “clienti”.