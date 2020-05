Covid-19, flash-mob degli avvocati davanti alla Cittadella Giudiziaria

Si è tenuto stamattina il flash-mob degli avvocati salernitani davanti alla Cittadella Giudiziaria di Salerno. Con il covid la Giustizia è ferma dal 6 marzo e, mentre molti settori si riavviano, agli avvocati la ripresa è ancora preclusa: questa la ragione della manifestazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La protesta

In toga e con il codice tra le mani hanno intonato l'inno di Mameli, per chiedere la fine della quarantena dell'attività forense. "E' giunto il momento di consentire anche a noi avvocati di esercitare la nostra professione come è stato fatto per tutte le altre categorie", hanno ribadito alcuni partecipanti del falsh-mob “Giustizia sospesa” che hanno sottoscritto anche un documento con tutte le criticità e le difficoltà del periodo.