Foggia-Salernitana, ultras granata va allo stadio con il coltello: arrestato

In occasione della partita Foggia-Salernitana gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 29enne salernitano, D.R le sue iniziali, iscritto al gruppo ultras “Nuova Guardia” e un 34enne barese, G.D.B, del gruppo ultras “Cani sciolti”

I controlli

Nel corso dei controlli effettuati al passaggio dei tornelli, gli agenti della Digos di Foggia e del Reparto Mobile di Bari hanno controllato il tifoso salernitano, il quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto all’interno della tasca del suo giubbotto. Dagli accertamenti, inoltre, quest’ultimo è risultato destinatario di un provvedimento Daspo emesso dalla Questura di Salerno nel 2016, per una durata di cinque anni. Per questo motivo è stato tratto in arresto e rinchiuso nella locale casa circondariale, mentre l’arma sottoposta a sequestro.