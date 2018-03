Controlli a tappeto a Salerno, scatta il foglio di via per 4 rumeni

Squadra Mobile della Questura di Salerno in azione: ieri 12 marzo, nel centro cittadino, sono state controllate quattro persone risultate poi essere di nazionalità romena. I quattro sono stati notati a bordo di un’auto di media cilindrata, intestata ad una persona formalmente proprietaria di ben 356 autovetture, mentre si aggiravano, con fare sospetto, nei pressi di alcune attività commerciali, cambiando obiettivo continuamente, come per cercare qualcuno in particolare o circostanze temporali favorevoli.

I controlli

Il controllo dei quattro, due uomini e due donne di circa 25 anni di età ciascuno, non ha dato modo di accertare la natura del loro girovagare sospetto, ma i loro precedenti specifici per furto aggravato hanno fatto sì che i poliziotti li proponessero per l’irrogazione del provvedimento del Questore del Foglio di Via Obbligatorio da Salerno, per i prossimi tre anni. A loro, condotti negli uffici della Squadra Mobile e dopo le incombenze di rito, è stato formalmente notificato il provvedimento con l’imposizione di rispettarlo immediatamente.