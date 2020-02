Giorno del ricordo per le vittime delle Foibe: le iniziative a Salerno e provincia

Oggi, lunedì 10 febbraio, si celebra il giorno del ricordo per le vittime delle Foibe, cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo. In quelle voragini dell'Istria, tra il 1943 e il 1947, sono stati gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani: cattolici, socialisti, donne, anziani e bambini. Una carneficina che testimoniava l'odio politico ed etnico voluto da Tito per eliminare i nemici del comunismo. Quest'anno la cerimonia coincide con il 75° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, durante l'occupazione nazista che salvò molti ebrei e persegiitati.

L'iniziativa

Per questo motivo, "al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", la Prefettura ha deciso di organizzare oggi la cerimonia commemorativa nel Comune di Campagna, analogamente a quella già svoltasi in occasione del "Giorno della Memoria". Un percorso ideale che dalla commemorazione della Shoah conduce a quella della "Foibe", altra pagina buia e dolorosa della storia del nostro Paese. L'iniziativa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito territoriale della Provincia di Salerno, il Comune di Campagna e la Società Dante Alighieri di Salerno, è stata ospitata presso la sede del "Museo della Memoria e della Pace - Centro Studi Giovanni Palatucci", alla presenza di numerose rappresentanze di studenti degli Istituti Scolastici della provincia



Il commento dei politici

"Quale fu l’unica colpa? Essere italiani - dice il questore della Camera, Edmondo Cirielli - Per troppo tempo la dolorosa e criminale pagina dei massacri delle Foibe è stata dimenticata. Un silenzio voluto dai regimi comunisti con la complicità della sinistra italiana. Oggi dobbiamo squarciare il velo, senza paura, su quello sterminio. Lo dobbiamo ai 20mila italiani uccisi tra il 1943 e il 1947, ai 250mila esuli italiani che furono costretti a lasciare le loro case e ai loro familiari. Ma soprattutto lo dobbiamo alla storia della nostra Patria che deve ritrovare verità e giustizia rendendo omaggio ai nostri connazionali uccisi dal terribile disegno di pulizia etnica del maresciallo Tito. "Io non dimentico la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre nell'immediato secondo dopoguerra - è il commento del consigliere provinciale e comunale Roberto Celano (Forza Italia) - Non dimentico le vittime di un odio intollerabile che era insieme ideologico, etnico e sociale che ha coinvolto gli italiani, "semplicemente perché italiani". Non dimentico la violenza di ogni genere inaudita ed intollerabile e le torture vergognose cui gli italiani furono sottoposti per mano dei comunisti titini con la complicità spesso dei "compagni" di casa nostra. Non dimentico il silenzio ideologico assordante e vergognoso che è calato per decenni su una parte della nostra storia completamente esclusa dai testi scolastici e dai racconti dell'informazione. Oggi ricordo le migliaia di italiani violentati, trucidati ed infoibati per essere italiani dai comunisti titini e da loro "compagni" che indegnamente erano italiani". Con l'hastag #iononscordo, Fratelli d'Italia Salerno commemora la tragedia delle Foibe. "Quando si avvia una spirale di violenza, non si sa dove si può arrivare - commenta Espedito Matatese - La storia ce ne ha dato numerose dimostrazioni, ma si sa che non sempre e non per tutti è vero che la storia è maestra di vita. Commemorare vicende orribili del nostro recente passato senza trarre alcuna deduzione spendibile nel nostro presente diventa retorico. Somiglia tanto al pianto del coccodrillo, anticipato. Le Foibe non sono un'invenzione, non esiste negare la storia, bisogna solo trarne esperienza affinché certe infamie non abbiano più a ripetersi. I morti, i perseguitati, le razze non hanno colore politico né false ideologie ed appartengono a tutti".