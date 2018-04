Pasquetta 2018 tra sole e mare: il lungomare di Salerno "preso d'assalto"

Non solo musei e aree archeologiche: tra le mete preferite di salernitani e turisti per questa Pasquetta, c'è senz'altro il lungomare cittadino. Presa d'assalto, in particolare, l'area di Santa Teresa, ma, in generale, l'intero tratto del lungomare Trieste.

Complice il clima primaverile della giornata, dunque, famiglie e gruppi di amici hanno potuto vivere una mattinata tra sole e mare, restando in città. Non sono mancate code di auto con conseguenti rallentamenti al traffico in centro, sul Viadotto Gatto e, quindi, in direzione della Costiera.