Folta partecipazione per la Madonna delle Galline a Pagani

Folta partecipazione, a Pagani, in occasione della festa in onore della Madonna delle Galline che si è svolta ieri, Domenica in Albis. La processione della statua della Madonna del Carmine ha attraversato le strade ed i vicoli. Particolari, i toselli, alias le edicole votive che sono state impreziosite da coperte di raso e merletti. Fede, tradizione ma anche musica e cibo: le tammurriate hanno fatto da colonna sonora alla festa, tra carciofi arrostiti e tagliolini al sugo.

Emozioni, nel momento in cui la statua della Madonna, davanti alla Basilica Pontificia di Sant'Alfonso, ha ricevuto in dono una coppia di galline. Il dono è stato offerto dai Padri Redentotristi, che proseguono la tradizione inaugurata da Sant'Alfonso. L'omaggio viene ricambiato dalla Madonna con il dono di due colombe. Subito dopo il rito dello scambio, la messa solenne, celebrata dal Vescovo. Poi la Madonna è tornata al Santuario, seguita da un fiume di fedeli.