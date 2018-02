San Marco, "Un unico impiegato alle Poste": la denuncia del sindaco

Tempi di attesa troppo lunghi, all'ufficio postale di San Marco di Castellabate. A denunciare il disagio degli utenti, il sindaco Costabile Spinelli che si è rivolto alla direzione provinciale di Poste Italiane per la mancanza di personale impiegato allo sportello. Nella richiesta di chiarimenti inviata, si segnala il disservizio che costringe i cittadini a spostarsi, affollando gli uffici presenti nelle altre frazioni del Comune.

«Tempi di attesa esagerati se pensiamo ai giorni in cui c’è il ritiro della pensione o la scadenza dei pagamenti e che potrebbero diventare intollerabili con il sopraggiungere del periodo di maggiore afflusso turistico se non adotteranno le misure richieste. Mi auguro che anche questo problema all’ufficio di San Marco, paralizzato dalla presenza di un unico impiegato che non può da solo soddisfare le necessità degli utenti in tempi ragionevoli, possa essere velocemente risolto come è stato fatto dopo le mie segnalazioni relative all’ufficio di Castellabate capoluogo».