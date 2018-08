Follia a Ravello, turista schiaffeggia un autista e scappa

Follia a Ravello: nella tarda mattinata di ieri, presso il parcheggio di Piazza Vescovado, un "turista" , per futili e pretestuosi motivi giungendo a bordo della propria auto con la famiglia, ha cominciato a inveire contro il giovane autista di una ditta di trasporto privato di Positano che stava consentendo ai suoi clienti la discesa dall'auto prima di sostare. Come racconta Il Vescovado, l'uomo, dall'accento un italoamericano, ha creato tensione e nervosismo ed ha costretto l'autista a velocizzare le manovre di parcheggio. Non contento, è sceso dall'auto e lo ha schiaffeggiato: attirati dalle urla, sono giunti sul posto alcuni operatori del mercato settimanale, un residente, gli ausiliari alla viabilità per aiutare la vittima e allertare i carabinieri.

Le indagini

A quel punto, il folle, è risalito in auto, strattonando un ausiliare del traffico che ha tentato di bloccarlo. Senza timore, dopo aver inserito il ticket all'interno del ricevitore e vista la sbarra del parcheggio alzarsi, ha ingranato la prima, rischiando di travolgere le persone che gli si erano piazzate dinanzi, per tentare di fermarlo. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dell'uomo che ha lasciato tutti di sasso: utili agli accertamenti, le immagini della videosorveglianza del parcheggio che saranno fondamentali per rintracciare il responsabile attraverso anche il numero della targa della vettura.