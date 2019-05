Fondazione Giffoni, Marrandino è il nuovo “managing director”

Cambio della guardia, la Fondazione Giffoni ha un nuovo Managing Director: si tratta di Giuseppe Marrandino. Il profilo è stato scelto nell’ultima seduta del Cda della Fondazione, guidata da Antonio Giuliano.

La staffetta

Marrandino succede a Mario Ferrara, ritornato alle dipendenze del Giffoni Experience per curare nuovi ed importanti progetti in vista dei festeggiamenti per il cinquantennale della manifestazione e ai quali vanno i ringraziamenti dell’intero Cda per l’impegno profuso. Marrandino, 43 anni, arriva dalla grande famiglia del Giffoni Experience, con una collaborazione iniziata nel 1999 seguendo varie iniziative e progetti. Dall’intera Amministrazione Comunale un forte in bocca al lupo per questo nuovo incarico.