“Dal territorio alla comunità: il ruolo delle Fondazioni”, il convegno al Lloyds Baia Hotel

Boom di presenze, venerdì, in occasione del convegno “Dal territorio alla comunità: il ruolo delle Fondazioni”, organizzato dalla Fondazione Carisal, presso il Lloyds Baia Hotel a Salerno. A vent’anni dalla cosiddetta “Legge Ciampi”, che regolamenta la vita delle Fondazioni di origine bancaria, Acri, in collaborazione con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud Italia, ha promosso un incontro per riflettere sul ruolo dei Corpi Intermedi tra cittadini ed istituzioni, definizione data dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alle fondazioni di origine bancaria.

I partecipanti

Ad introdurre i lavori, Alfonso Cantarella, Presidente della Fondazione Carisal e Coordinatore della Consulta del Sud Italia. Tra i partecipanti, Cesare Mirabelli, già Presidente Emerito della Corte Costituzionale; Fabrizio Palermo, AD e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti; Gaetano Giunta, Fondatore e Segretario Fondazione di Comunità di Messina. E poi Massimo Zedda, già Sindaco di Cagliari e Consigliere Regione Sardegna; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD, Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno. Modera i lavori Luca Mattiucci, Direttore Responsabile de Il Paese Sera. L’incontro è stato anche l’occasione per omaggiare il lungo impegno del Presidente Acri, Giuseppe Guzzetti, che ha consentito alle fondazioni di origine bancaria di assumere un ruolo fondamentale per la crescita sociale ed economica del Paese.

