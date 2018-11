Fonderie, il Comitato Salute e Vita: "Chiudere la fabbrica dei veleni, ora l'assemblea"

Assemblea del Comitato Salute e Vita nella chiesa Santa Maria dei Greci, a Fratte, domenica 11 novembre alle ore 10.30. L'annuncia Lorenzo Forte, il presidente dell'associazione, per "valutare - dice - le prossime iniziative a difesa dei cittadini e della loro salute, messa sempre più a repentaglio dalle Fonderie Pisano, la fabbrica dei veleni. Ogni giorno avvertiamo un odore acre, i miasmi sono sempre più forti". Tra le prossime iniziative, c'è anche il sit-in del Comitato Salute e Vita davanti al Tar, il prossimo 21 novembre. "Ci siamo già costituiti nel procedimento amministrativo - aggiunge Forte, che ha già presentato ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo - noi non molliamo".

I ringraziamenti

Il Comitato Salute e Vita ha anche espresso parole di elogio e di ringraziamento nei confronti dell'arcivescovo Luigi Moretti che, rompendo gli indugi, ha chiesto di "evitare il ping pong istituzionale e il balletto delle responsabilità, in merito alla vicenda delle Fonderie Pisano". "Ringraziamo l'arcivescovo - ha detto Lorenzo Forte - perché si è esposto pubblicamente e ha chiamato in causa le istituzioni denunciando l'immobilismo degli ultimi anni. Nello stesso tempo, rinfreschiamo a tutti la memoria e ricordiamo che da novembre 2015 al 3 ottobre 2018 l'Arpac si è più volte espressa sulle Fonderie Pisano. Dopo rilievi e attraverso documenti, ha accertato che è la fabbrica dei veleni e che la sua attività è di nocumento alla salute dei cittadini. Pertanto chiediamo con forza la chiusura della fabbrica e la ricollocazione dei lavoratori delle Fonderie, a tutela di un doppio, inalienabile diritto: la tutela della salute e il diritto al lavoro".