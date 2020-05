Fonderie Pisano, la denuncia del M5S: "Autorizzazione senza controlli e parere Asl"

“La Regione illustri le ragioni che giustifichino l’autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano per i prossimi dodici anni, senza che l’Asl abbia provveduto ad eseguire sopralluoghi o altri adempimenti al fine di verificare l’entità dell’impatto sull’ambiente e, dunque, le possibili conseguenze sulla salute pubblica”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del M5S Michele Cammarano e Vincenzo Viglione, che hanno presentato un’interrogazione sul rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano.

La polemica

Secondo gli esponenti grillini “gli unici dati inconfutabili, a tutt’oggi, restano quelli che individuano l’azienda, da anni al centro di indagini della magistratura, quale come responsabile dei danni ambientali e biologici nella frazione Fratte, area tra l’altro densamente popolata”. “La sensazione è che si sia trattato di un vero e proprio blitz realizzato col favore dell’emergenza Coronavirus, in un periodo nel quale, causa lockdown, ai comitati civici era impedito di poter manifestare il proprio dissenso. La popolazione residente – scrivono Viglione e Cammarano nell’interrogazione - è fortemente preoccupata per i danni alla salute, considerati i risultati degli accertamenti sull'inquinamento da polveri sottili. Nelle loro numerose denunce, infatti, molti residenti hanno lamentato allergie e patologie delle vie respiratorie, che sarebbero state provocate dalle esalazioni e immissioni provenienti dallo stabilimento”.