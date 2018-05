Fonderie Pisano, bocciato il ricorso della Procura: restano aperte

Il tribunale del Riesame di Salerno ha bocciato il ricorso presentato dalla Procura per chiedere il sequestro delle Fonderie Pisano che, dunque, resteranno aperte. Oggi, infatti, è stata depositata la decisione assunta dal collegio presieduto dal giudice Gaetano Sgroia.

La sentenza

Una decisione, questa, che arriva a qualche settimana di distanza dal provvedimento con cui il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale voluta dalla Regione Campania, ripristinando le condizioni di agibilità per la riapertura seppur parziale dell’impianto industriale di via Dei Greci. La decisione sui sigilli era tornata al Riesame dopo la pronuncia della Cassazione che, lo scorso settembre, ha annullato la prima ordinanza di dissequestro, disponendo il rinvio per una nuova pronuncia arrivata nella giornata odierna. I sostituti procuratori titolari avevano presentato il ricorso perchè ritenevano insufficienti le garanzie per la salute dei residenti di Fratte e della Valle dell’Irno contestando anche nuove presunte condotte illecite in materia di reati ambientali.

I commenti

Sulla questione interviene il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota: “La giustizia si fa nei tribunali e la verità si afferma nei processi. Il resto è strumentalizzazione. Ora le Istituzioni si assumano tutte le responsabilità che non si sono assunte nel corso di questi anni, con le inutili e offensive passerelle politiche di maniera, e si attivino tutti i procedimenti per favorire la delocalizzazione e quindi la tutela del lavoro, dell’ambiente, della produzione”.

Soddisfatto il presidente Guido Pisano: