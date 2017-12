Fonderie Pisano: brindisi e conferenza per l'associazione "Salute e Vita"

Il comitato e l'associazione Salute e Vita hanno annunciato che sabato 30 dicembre alle 11 presso la chiesa Santa Maria dei Greci in via dei Greci a Fratte terranno un brindisi di fine anno ed una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla vicenda Fonderie Pisano anche riguardo alle controdeduzioni delle Fonderie in merito al provvedimento negativo della Valutazione Impatto Ambientale (VIA) che la Regione ha annunciato di emanare. Alla conferenza parteciperanno l'avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita, l'avvocato penalista Fabio Torluccio ed il gruppo tecnici volontari tra cui l'ingegnere Salvatora Milione.

Il commento di Lorenzo Forte

"Durante la manifestazione verranno messe in luce le gravi responsabilità della Regione Campania, le complicità ed omissioni degli enti che permettono alle Fonderie di restare in attività senza avere le necessarie autorizzazioni - ha spiegato il presidente dell'associazione Salute e Vita Lorenzo Forte - Verranno, inoltre, stigmatizzate e puntualizzate tutte le gravi responsabilità di Pisano che continua ad ommetterle e prova a scaricare su altri le cause che hanno portate a questa grave situazione ambientale e sanitaria che danneggia la qualità della vita di Salerno, Baronissi e Pellezzano. Ripercorreremo in un breve sunto tutta la vicenda sottolineando i reati e non solo che i Pisano commettono ininterrottamente fin dal 2004. La manifestazione - conclude Forte - sarà anche occasione per distribuire i biglietti della lotteria di autofinanziamento #stopinquinamentoatmosferico!".