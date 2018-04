Fonderie Pisano, dinanzi al Tribunale i lavoratori e sul Corso Garibaldi i comitati: gli appelli

Aria di protesta, davanti al Tribunale di Salerno. Si è tenuto stamattina, infatti, il presidio dei lavoratori delle Fonderie Pisano che chiedono garanzie per il loro futuro occupazionale. Si attende per oggi, infatti, la decisione del Riesame sul sequestro preventivo della fabbrica di via Dei Greci, dopo la revoca, da parte della Regione, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

La richiesta

Il Riesame ha rinviato la decisione per l’assenza giustificata del presidente del consiglio d’amministrazione, per motivi di salute. Intanto, i lavoratori fanno appello ai magistrati sperando in una risoluzione che salvi le loro posizioni occupazionali.

L'altra protesta

Poco distante, sul Corso Garibaldi i residenti di Fratte e i Comitati impegnati nella causa, chiedono la chiusura delle Fonderie Pisano: già avviata una nuova raccolta firme per tutelare la salute dei cittadini, auspicando la delocalizzazione della azienda.