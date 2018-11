Fonderie Pisano, il Comune di Pellezzano si costituisce in giudizio davanti al Tar

Il Comune di Pellezzano si è costituito, in qualità di parte controinteressata, nel giudizio dinanzi al Tar Campania (Sezione di Salerno) promosso dalle Fonderie Pisano & C S.p.A. contro la Regione Campania, l’Arpac, l’U.O.D. e nei confronti del Comune di Salerno, dell’Asl Salerno e della Provincia di Salerno per ottenere – si legge in una nota ufficiale del Municipio – “l’annullamento o la dichiarazione di nullità, previa adozione di misura cautelare e di decreto di sospensione, del provvedimento dirigenziale della Regione Campania con il quale, la medesima ditta è stata diffidata a rispettare le prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione AIA n 149/2012”.

Il caso

La proprietà delle Fonderie Pisano, infatti, tramite i propri legali, ha deciso di ricorrere all’autorità giudiziaria amministrativa per riprendere l’attività produttiva, sospesa per 45 giorni (e da poco ripresa), o comunque fino al ripristino della conformità dell’autorizzazione. Un provvedimento che la ditta realizzatrice di materiali derivanti dal tanto contestato ciclo produttivo non ha affatto digerito. L’incarico della costituzione in giudizio per il Comune di Pellezzano è stato affidato agli avvocati Simona Corradino e Giuseppe Lanocita, che – fanno sapere dal Comune – “in riferimento alle motivazioni indicate dal primo cittadino, ed in quanto già procuratori costituiti dell’associazione Salute e Vita, facendo anche affidamento al bagaglio di esperienza acquisita in questo settore, risultano i legali maggiormente attendibili in riferimento all’importanza e alla delicatezza della causa in oggetto”. Il caso delle Fonderie Pisano è approdato anche alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo proprio grazie all’intervento del comitato Salute e Vita che si è fatto promotore, depositando il ricorso di un gruppo di residenti di Salerno e della Valle dell’Irno in cui si denuncia la violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi di protezione della vita e della salute in relazione all’inquinamento prodotto dalle Fonderie. Una battaglia, quindi, non solo giudiziaria, ma anche di tutela dei diritti della salute dei cittadini, che il Comune di Pellezzano intende affrontare in prima linea per accertare eventuali danni all’ambiente.

Il commento del sindaco: