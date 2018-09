Fonderie Pisano: il Comune di Pellezzano si costituisce parte civile

"Il Comune di Pellezzano si è costituito quale parte civile nel procedimento penale riguardante le Fonderie Pisano": ad annunciarlo è la stessa Amministrazione Comunale che, tramite la delibera di Giunta n.50 del 24 settembre 2018, ha accolto la richiesta del Comitato Salute e Vita.

Le motivazioni

L'Amministrazione Comunale di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra, quindi, esprimento fiducia nella giustizia e nella sua attività che garantirà il rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, avendo riguardo agli interessi legittimi emergenti, ha spiegato: "A seguito della richiesta del Comitato Salute e Vita, che da tempo opera sul territorio per promuovere la tutela della salute dei cittadini contro l'inquinamento ambientale, pervenutaci e rivolta a tutte le Istituzioni interessate affinchè procedessero con un decisivo intervento a tutela del diritto alla salute dei cittadini che rappresentano, la nostra Amministrazione ha ritenuto opportuno per l'appunto costituirsi nel giudizio de quo, ritenendolo necessario in considerazione della natura dei reati oggetto dell'imputazione. Le ipotesi delittuose per le quali l’A.G. procede mirano a perseguire condotte che, ove accertate, hanno determinato una lesione dell’ambiente per l’inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo in cui si articola il territorio del Comune di Pellezzano con evidenti ripercussioni sulla salute dei cittadini e sullo sviluppo del territorio stesso".