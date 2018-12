Fonderie Pisano, il Comune di Salerno si costituirà parte civile

Dopo il Ministero dell’Ambiente, anche il Comune di Salerno ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario che riguarda le Fonderie Pisano.

L'annuncio

Ad annunciarlo, questa mattina, è stato direttamente il sindaco Vincenzo Napoli. “Bisogna un netto distinguo tra le varie situazioni. Il comitato Salute e Vita mi chiedeva un atto autocratico di chiusura delle fonderie. Ma - ha precisato rispondendo ai giornalisti - state seguendo la vicenda: un giorno le aprono, un altro giorno le chiudono. E ciò fa capire la delicatezza e la complessità della materia. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, il Comune, in un primo momento, aveva scelto una posizione garantista. Ciò nonostante, considerato anche l’allarme sociale che si è creato, ha deciso di firmare la costituzione di parte civile che sarà depositata”.

La vertenza

Rispetto, invece, alle difficoltà, soprattutto economiche, dei lavoratori dello stabilimento di via dei Greci, il primo cittadino ha spiegato: “L’amministrazione comunale c’entra molto poco. Noi avevamo dato delle possibilità premiali all’imprenditore (i Pisano, ndr) che non ha saputo sfruttare. Gli abbiamo detto che ci sarebbero state queste possibilità a patto di bonificare e riqualificare la zona. La parola fonderia ha generato nel corso del tempo spavento, paura, tensione, si è alzata una sorta di cortina di fumo creando anche allarmismo”. Infine, guardando ad una possibile delocalizzazione proprio dell’opificio, annuncia che sentirà il presidente dell’Asl Antonio Visconti: “Ci sono delle fonderie che possono tranquillamente operare nella zona industriale perché questo fa parte delle loro caratteristiche e della loro morfologia. Parlerò con Visconti per capire cosa sta succedendo in zona Asi”.

In collaborazione con Pasquale Tallarino