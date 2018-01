Fonderie Pisano, summit De-Luca-comitato: "Indagine Spes in corso"

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, il più volte rinviato incontro tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e i rappresentanti del “Comitato Salute e Vita” sulle questioni relative all’inquinamento e alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano di Salerno. Hanno partecipato alla riunione anche il vice presidente Fulvio Bonavitacola, il direttore dell’Istituto Zooprofilattico Antonio Limone, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

L’annuncio

Il presidente della Giunta regionale, insieme ai presenti, ha deciso di “mettere un punto fermo” su questa vicenda che “non può essere trascinata oltre”. E spiega: “Come Regione Campania abbiamo deciso nei mesi scorsi l’avvio dell’indagine “Spes” nell’area della Valle dell’Irno, a cura dell’Istituto Zooprofilattico e dell’Istituto Superiore di Sanità, proprio con l’obiettivo di avere e dare serenità e certezze. Il lavoro è pienamente in corso ed è quasi concluso. Si può già dire - dichiara De Luca - che siamo in presenza, grazie ai 400 prelievi di sangue effettuati a campione, di una presenza sopra la media di zinco e selenio. E’ uno studio rigoroso. Attendiamo i risultati finali, ma quello che ci interessa è fare un’operazione-verità, a tutela innanzitutto della salute dei cittadini. E in questo senso è opportuno secondo nopi, seguendo i tempi amministrativi, chiudere questa vicenda prima possibile, e crediamo che già entro la metà di febbraio ci saranno le condizioni anche tecniche, per quello che riguarda la Regione, di pronunciare una parola definitiva con la conferma del parere. Contestualmente occorre attivarsi a tutela dei lavoratori dell’impianto. Ci sono tutte le possibilità per garantire il lavoro in condizioni di tutela per tutti”.

Le reazioni

Pieno sostegno a De Luca arriva dal sindaco Napoli: "Il Comune di Salerno condivide e sostiene con forza l'impegno del Presidente De Luca per la soluzione dell'annosa vicenda, a partire in primo luogo dalla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. A tal proposito siamo pronti, una volta completate le indagini sanitarie disposte dalla Regione Campania, ad assumere con urgenza tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la salute dei cittadini. Allo stesso modo, in coerenza con tutte le iniziative assunte in passato, il Comune è pronto a tutto quanto necessario per il prosieguo dell"attività produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali. Salute, produzione ed occupazione possono procedere congiuntamente".

Dal comitato “Salute e Vita”, rappresentato da Lorenzo Forte, Anna Risi, Ernesto Langella, Salvatore Milione e dall’avvocato Franco Massimo Lanocita, non si sbilanciano e dichiarano: