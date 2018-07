Delocalizzazione delle Fonderie Pisano, il sindaco di Baronissi fa appello a De Luca

Scende in campo per la vicenda delle Fonderie Pisano, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. A seguito delle segnalazioni dei residenti, infatti, il primo cittadino annuncia di fare appello al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per trovare una soluzione ai disagi vissuti quotidianamente nella Valle dell'Irno, a tutto rischio per la salute dei suoi abitanti.

L'appello