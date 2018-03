Fonderie Pisano, denunciata nuova fuoriuscita di fumo da un comignolo

"Stamattina abbiamo constatato la fuoriuscita di fumo da uno dei comignoli delle fonderie Pisano, fumo della cui natura non siamo a conoscenza. Alcuni cittadini ci hanno comunicato che queste emissioni perduravano dalla giornata di ieri pomeriggio". E' quanto detto dal comitato Salute e Vita capitanato da Lorenzo Forte.

"Ricordiamo che le fonderie hanno L’AIA( autorizzazione integrata ambientale) revocata, pertanto non è possibile far uscire alcun immissione in atmosfera, dunque , comunichiamo che abbiamo provveduto ad inviare i video effettuati dove si intravede la fine della fuoriuscita dei fumo ai NOE e provvederemo nelle prossime ore a presentare regolare denuncia da parte delle persone che hanno constatato l’immissione anomala di questi fumi"