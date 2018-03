Fonderie Pisano, sui social spunta #IoStoConLorenzo: solidarietà a Forte

In attesa della conferenza stampa di domani, convocata per fare chiarezza sulla posizione dell’associazione “Salute e Vita” rispetto alla querelle in corso con la proprietà delle Fonderie Pisano, diventa un hashtag #IoStoConLorenzo. Un messaggio chiaro rivolto da numerosi abitanti del quartiere Fratte e della Valle dell’Irno al presidente dell’associazione Lorenzo Forte. Quest’ultimo, infatti, è stato diffidato dai Pisano affinché non ripeta attacchi “palesemente ingiustificati sotto ogni profilo tecnico e giuridico”. A Forte è stato pure chiesto un “rilevantissimo risarcimento”.

La difesa

Il messaggio dei membri dell’associazione Salute e Vita su Facebook: “Dopo le gravissime intimidazioni e la notizia di una possibile diffida che sarebbe stata inviata dalla famiglia Pisano a tutti i componenti dell’associazione vi invitiamo a mostrare tutto il vostro sdegno. È incomprensibile come tale comunicazione sia stata resa nota prima alla stampa che ai destinatari e che in esso sia stato riportato pubblicamente l’indirizzo di casa del presidente Forte, in piena violazione delle norme sulla privacy”. A Forte, comunque, la diffida non è ancora stata notificata. “Sia per i contenuti della diffida che per le modalità con cui quest’ultima è stata resa pubblica - si legge ancora - ci procura grave timore per l’incolumità del presidente e di tutti i componenti dell’associazione Salute e vita. Tale atto sembra l’ennesimo tentativo intimidatorio e offensivo che ci viene rivolto”.