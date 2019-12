Dramma alle Fonderie Pisano: incidente sul lavoro, operaio in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato questa mattina presso la struttura produttiva delle Fonderie Pisano di Salerno. L’operaio coinvolto è attualmente ricoverato al Ruggi d’Aragona e versa in gravi condizioni: ha riportato lo schiacciamento di un braccio e di una gamba provocato da un mezzo in manovra. Dopo l’incidente i colleghi hanno sospeso l’attività produttiva , riprendendola soltanto per espletare le operazioni di messa in sicurezza, manutenzione e fermo dell’impianto già previsto per domani, giovedì 19 dicembre

Nota della Cgil

"Non siamo ancora a conoscenza della precisa dinamica dell’incidente, chiediamo pertanto che venga al più presto fatta luce sull’accaduto e individuate le conseguenti responsabilità. La nostra provincia registra, purtroppo, un elevato numero di infortuni sul lavoro, non smettiamo di rivendicare il rispetto di tutte le misure sulla sicurezza ed investimenti costanti, condannando quei casi che sacrificano gli stessi in nome del profitto. Sarà nostro impegno costante vigilare su questo evento e su tutte le realtà produttive del territorio, affinché si annulli ogni rischio a carico dei lavoratori".