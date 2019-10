Residenti esasperati dalle Fonderie Pisano, il sindaco di Salerno scrive all'Arpac

Riflettori puntati sul caso delle Fonderie Pisano: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, questa mattina ha inviato una comunicazione All’Arpac, precisamente al Dipartimento di Prevenzione, per ribadire i disagi vissuti ogni giorni dai residenti, a causa dell'aria resa irrespirabile, presumibilmente, per i fumi emessi dalla fabbrica.

“Quotidianamente questa amministrazione riceve segnalazioni relative ad emissioni maleodoranti provenienti dalle fonderie Pisano. I cittadini lamentano soprattutto la notevole ricaduta negativa sulla qualità della vita della esposizione a tale fastidio, giacché nella percezione degli istanti risulta abbondantemente superata la soglia della normale tollerabilità, tanto da paventare persino il pericolo di ripercussioni sulla salute.

Le proteste dei cittadini evocano interventi risolutivi e sono riportate dalla stampa locale, in maniera pressante e frequente, tanto da ingenerare allarme sociale. A tale proposito sono finanche, pervenuti appelli a firma di comitati cittadini, a che siano esercitati poteri straordinari, volti a far cessare questo stato di fatto. Orbene, come è noto, l’uso degli strumenti eccezionali richiesti, può essere giustificato solo laddove manchino strumenti ordinari e adeguati alla soluzione della problematica ambientale prospettata e accertata dagli organi competenti, infatti in carenza di riscontri tecnici, si tratterebbe di mere e soggettive molestie olfattive.

Pertanto si ritiene necessario che la questione sia affrontata in via definitiva e in termini oggettivi mediante l’accertamento tecnico di competenza delle autorità in indirizzo, volto a stabilire se le emissioni odorigene, provenienti dall’esercizio dell’opificio Pisano, siano contenute nei parametri di legge e ove, invece, siano accertati sforamenti dai valori limite di emissioni delle concentrazioni odorigene, si provveda con ogni urgenza ad adottare i provvedimenti conseguenziali idonei a ripristinare condizioni di normalità, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la cittadinanza”.