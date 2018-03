Fonderie Pisano, minacciato Forte: "Cambio residenza, mi sento in pericolo di vita"

Lorenzo Forte cambia residenza perché “in pericolo di vita”. Il portavoce dell’associazione Salute e Vita, da anni in prima linea contro l’inquinamento delle Fonderie Pisano, si sente minacciato a seguito di alcune affermazioni rivolte contro la sua persona.

Il caso

Forte, nero su bianco, racconta: “Dopo i gravi attacchi rivolti alla mia persona come cittadino che da anni, insieme a tante altre persone, sta portando avanti una battaglia per la vita e la verità; la diffusione del mio indirizzo di casa mandato alle redazioni dei giornali, quindi di fatto reso noto, in violazione della legge sulla privacy; la campagna di odio che alcune pagine Facebook che già in passato hanno postato minacce esplicite, e anche in queste ore continuano ad alimentare un odio nei miei confronti ingiustificato” annuncia che, nei prossimi giorni, provvederà insieme ai legali dell' associazione a depositare “regolare denuncia per tutelare la mia incolumità. “Sento in pericolo la mia vita ed è per questo che da qualche giorno mi sono sentito violato e minacciato nella mia libertà”. “Pertanto ho deciso in maniera precauzionale di trasferirmi momentaneamente altrove. E prenderò - conclude Forte - tutte le precauzioni per tutelare la mia incolumità e quella di tutti gli amici dell’ associazione non indietreggiando di un centimetro sulla battaglia di verità e giustizia”.