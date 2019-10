Fonderie Pisano, il sindaco Morra si schiera con i comitati

Dopo gli atti concreti (tra cui anche la costituzione di parte civile del Comune di Pellezzano nel giudizio penale in corso), anche un messaggio che vuole ribadire un pensiero già espresso: stop al funzionamento delle Fonderie Pisano.

L'iniziativa

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ci mette la faccia, con una fotografia scattata sui social network, nella lunga battaglia che i comitati di cittadini stanno portando avanti contro i problemi ed i rischi per la salute legati all'impianto situato in via Dei Greci.