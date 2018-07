Fonderie Pisano, Morra e Valiante scrivono a De Luca

I sindaci di Baronissi e Pellezzano, Francesco Morra e Gianfranco Valiante, in una lettera congiunta, inviata al governatore della Campania Vincenzo De Luca, chiedono di stringere i tempi per la delocalizzazione delle Fonderie Pisano. I due primi cittadini, intanto, nella mattinata di venerdì 13 luglio, alle 9.30, terranno al Comune di Baronissi una conferenza stampa congiunta. Il sindaco Morra conferma la sua linea:“Salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare in via assoluta la salute pubblica dei cittadini e l’ambiente”.

