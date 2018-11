Fonderie Pisano, sit in dei comitati davanti al Tar: "Tuteli il diritto alla salute"

Nuova protesta contro le Fonderie Pisano. Mercoledì 21 novembre, alle 9, l’associazione “Salute e Vita” e il “Presidio Permanente” manifesteranno davanti alla sede del Tar, in Largo San Tommaso d’Aquino a Salerno, contro quello che definiscono “l’ennesimo pretestuoso ricordo della Proprietà Pisano al decreto di sospensione della Regione e per la chiusura delle fonderie”.

Il sit in

Su un manifesto, diffuso dai due promotori, si legge: “L’Arpac ancora una volta certifica la mancata applicazione delle norme a tutela della salute e dell’ambiente, la Regione sospende le attività delle fonderie. Ma i Pisano non conoscono quali siano le tecnologie da applicare e ricorrono al Tar. Peccato che tali tecnologie siano indicate annualmente, con pubblicazione ufficiale sul sito della Comunità Europea, proprio per mantenere alte le tecnologie da applicare alle attività fortemente inquinanti e dannose per la salute come le attività insalubri di produzione fusione di metalli”. Di qui il quesito: “Il Tar tutelerà il diritto costituzionale alla salute?”.