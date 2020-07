Fonderie Pisano, il Comitato Salute e Vita avvia una raccolta fondi per portare avanti la sua battaglia

Ancora una volta dobbiamo difenderci da un vergognoso provvedimento emesso dalla Regione Campania presieduta dal Presidente Vincenzo De Luca (il 20 aprile 2020) che ha rinnovato l'autorizzazione integrata Ambientale AIA alle Fonderie Pisano per altri 12 anni.

Lo scrive Lorenzo Forte presidente del Comitato Salute e Vita: "Per impugnare dinanzi al Tar tale inopportuno e scorretto decreto, abbiamo bisogno di raccogliere fondi necessari per coprire le spese delle imposte di bollo previste dalla legge che si aggira dalle 650/880 euro - spiega - Nella Valle dell'Irno da decenni ormai la puzza di morte condiziona la nostra vita. L'associazione Salute e Vita, da anni dalla parte dei cittadini, ha avviato una raccolta fondi per autofinanziare le proprie battaglie". I soldi raccolti, dunque, serviranno "a portare avanti i diritti di tutte quelle persone dimenticate dalle Istituzioni e lasciate alla mercé di un impianto inquinante". L'avvocato dell'associazione Franco Massimo Lanocita ha da sempre rinunciato alla Parcella, ma la nuova battaglia legale genera tante e diverse spese, come quelle previste dall'imposta di bollo che è di 650 euro più 200 circa per noftiicare il ricorso alle parti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello del Comitato