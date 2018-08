Fonderie, nuova relazione dell'Arpac: la difesa dei Pisano

“Le Fonderie Pisano tengono a ribadire la piena conformità della propria attività imprenditoriale alle autorizzazioni ambientali, così come già riconosciuto nelle competenti sedi giudiziarie di merito, sia amministrative che penali”. Lo precisano gli avvocati dello storico stabilimento di via Dei Greci, Lorenzo Lentini e Guglielmo Scarlato, a seguito della consegna, da parte degli uffici dell’Arpac, della relazione sull’inquinamento delle Fonderie. Nel corso dell’ultimo sopralluogo le criticità già riscontrate lo scorso novembre non sono del tutto superate: su nove prescrizioni circa l’utilizzo delle Bat, solo in un caso l’Arpac ha trovato la situazione pienamente soddisfacente. In tutti gli altri controlli è emersa l’applicazione soltanto parziale delle migliori tecnologie disponibili.

La difesa

I due legali salernitani, in un comunicato ufficiale, ribadiscono “il pieno rispetto delle prescrizioni disposte dalla autorità amministrativa competente verso la quale si riservano di fornire ogni necessario chiarimento non solo sulle riduzioni apportate agli impatti ambientali, come del resto tecnicamente evincibili dai dati ufficiali già pubblici, ma anche sui recenti interventi e sulle procedure attivate per il pieno rispetto delle componenti ambientali, reiterando l’auspicio che le informazioni e le interpretazioni delle note e dei documenti tecnici – evidentemente complessi – siano valutati consentendo all’azienda di esprimere il proprio contributo in termini di approfondimento e di illustrazione di quanto da essa realizzato. Il tutto, fermo restando le azioni avviate dalla società Fonderie Pisano per la delocalizzazione della attività aziendale al fine di consentire continuità alla forza lavoro” concludono Lentini e Scarlato.