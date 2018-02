Fonderie Pisano, la Regione dispone l'interruzione dell'attività produttiva

Svolta per il destino delle Fonderie Pisano: la Regione Campania ha disposto l’interruzione dell’attività produttiva, consentendo esclusivamente le indispensabili operazioni di messa in sicurezza degli impianti. Di ieri, la comunicazione del provvedimento di Palazzo Santa Lucia della revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Come scrive il presidente delle Fonderie Mario Pisano, "la tesi delle Autorità Competenti è che proprio in seguito al parere negativo sulla Via-Vi (parere pregiudizievole per i nuovi impianti e per gli incrementi di quelli esistenti) si è dovuto procedere all’archiviazione del riesame del nostro progetto di miglioramento delle perfomance ambientali ed al ritiro dell’Autorizzazione ottenuta nel 2012, sebbene siano stati sempre rispettati i valori stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Tale risposta è giunta solo 18 mesi dopo avere presentato il nostro progetto di miglioramento dell’impatto ambientale, che non si è potuto realizzare in quanto non autorizzato. Nello stesso tempo, questa situazione ha provocato una serie di osservazioni da parte degli Organi di Controllo proprio perché i sopra citati interventi non erano stati messi rapidamente in atto. In pratica - ha aggiunto - ci è stata imposta una procedura non dovuta di fronte alla presentazione di un progetto di miglioramento elaborato da eminenti professionisti apprezzati a livello nazionale ed europeo e finalizzato alla permanenza provvisoria nel sito di Fratte, in attesa della nuova localizzazione di un impianto produttivo all’avanguardia tecnologicamente e con livelli di impatto ambientale molto al di sotto di quanto previsto dalla normativa attuale italiana ed europea".

L'annuncio del presidente Pisano