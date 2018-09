Ammalati per colpa delle Fonderie Pisano, presentato il ricorso contro l'archiviazione

Il Comitato e Associazione Salute e Vita ha presentato un ricorso contro la richiesta di archiviazione in merito al nesso causale ipotizzato tra gli ammalati della Valle dell’Irno e le emissioni nocive delle Fonderie Pisano. I dettagli verranno illustrati, sabato 22 settembre alle 10.30 presso il bar libreria Verdi in Piazza Luciani, nel corso di una conferenza stampa.

I promotori

Il ricorso è stato depositato dall’avvocato Penalista Fabio Torluccio ed è stato supportato dalla consulenza medica di Medicina Democratica, associazione nazionale che da anni segue la vicenda delle fonderie Pisano e che con il suo vice presidente Paolo Fierro ha fornito motivazioni scientifiche alla richiesta d’opposizione.

I relatori

Saranno presenti: l’avvocato Fabio Torluccio, legale penalista del Comitato e Associazione Salute e Vita; il dottore Paolo Fierro (vice presidente nazionale di Medicina Democratica); l’ingegnere Salvatore Milione (tecnico del Comitato e Associazione Salute e Vita) e il presidente Lorenzo Forte. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per fare un focus sulle fonderie comunicando gli esiti dei vari incontri tenutesi con le Istituzioni, in vista dell’udienza preliminare del 3 ottobre per il rinvio a giudizio del consiglio d’amministrazione e per la prima volta dell’azienda Fonderie Pisano spa per gravi reati ambientali.