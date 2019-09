Processo Fonderie Pisano: chiesti diciotto mesi per tutti gli imputati

La procura ha chiesto diciotto mesi di reclusione per tutti gli imputati nel processo sulle Fonderie Pisano, per il consiglio d’amministrazione delle Fonderie e per due funzionari della Regione Campania (pena sospesa). Lo scrive il sito TvOggiSalerno.it

L'udienza

Si è svolta stamanattina, martedì 17 settembre, al tribunale di Salerno (giudice Zambrano), la prima udienza del processo. Chiesta anche una multa di 165mila euro e 6 mesi di interdizione dai pubblici uffici per l’opificio di via de’ Greci a Fratte. Prossima udienza fissata il 12 novembre nell’aula 8 alle 9,30.