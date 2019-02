Fonderie, arrivano le "Le Iene". Pisano: "Pronti a delocalizzare"

La questione legata all’inquinamento delle Fonderie Pisano arriva alla ribalta delle televisioni nazionali. A Salerno, infatti, è arrivata la troupe del programma “Le Iene” di Mediaset per occuparsi della vicenda che, ormai da anni, è finita nel mirino della magistratura e vede contrapposti i comitati dei cittadini che spingono per la delocalizzazione e la proprietà della fabbrica. Di recente anche il sindaco Vincenzo Napoli si è augurato che, alla fine, lo stabilimenti di via Dei Greci venga trasferito altrove, magari in una zona isolata della provincia. Ma, finora, nulla è avvenuto.

Il servizio

L’inviata de “Le Iene” Roberta Rei ha intervistato il portavoce del comitato “Salute e Vita” Lorenzo Forte: “Finalmente si conosce a libello nazionale lo scandalo delle Fonderie Pisano. Colgo l'occasione – dichiara Forte - per ringraziare pubblicamente la stampa locale, le televisioni salernitane e campane e il Tg3 Regione Campania, oltre a tutti i giornalisti che da anni ci hanno dato voce e messo il cuore alla ricerca della verità. Oggi grazie alle Le Iene, tutti gli italiani conoscono finalmente la verità, le complicità, i silenzi e le colpe che sono sotto gli occhi di tutti. Grazie a Roberta Rei che ci ha messo il cuore, grazie a tutta la redazione a Gabriele a tutta la Troupe che ci hanno dato la possibilità di raccontare il nostro dramma, identico a Taranto e Triste. Per anni, decenni, è stato tutto nascosto e inascoltato dalle istituzioni. Vogliamo Giustizia e Verità, vogliamo un futuro per i nostri bambini, senza avere paura di respirare”. Il programma ha dato voce anche a Ciro Pisano, amministratore delle Fonderie, che ha promesso: “Stiamo cercando di lavorare per spostarci”.