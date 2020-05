Fonderie Pisano, il sindaco di Pellezzano: "Contrario all'apertura"

Dopo il parere negativo già espresso dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, anche il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, affronta la delicata questione della riapertura delle Fonderie Pisano, al confine con il territorio del quale è primo cittadino. Il sindaco dice "no alla riapertura".

Il commento

“Abbiamo alcuni problemi ambientali a cui stiamo lavorando. Nei prossimi giorni valuteremo il problema riguardo alle Fonderie Pisano di Salerno. Riceveremo una relazione molto dettagliata dall’Istituto Zooprofilattico ma la mia sensazione è che non si debba aprire l’attività. Sono d’accordo con De Luca – ha dichiarato il Sindaco Morra – Come istituzione e come organo Garante della salute pubblica dei cittadini che risiedono sul nostro territorio di competenza, in più occasioni, abbiamo evidenziato la necessità di delocalizzare le Fonderie Pisano. A preoccuparci è stato l’intervento dell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) che nelle scorse settimane ha approvato il rinnovo per la produzione dell’impianto delle Fonderie Pisano per altri 12 anni. E’ una notizia che ha allarmato l’opinione pubblica e smosso le coscienze, facendo innalzare il livello di attenzione dei competenti organismi di controllo territoriali, che mirano a una sensibilizzazione su un tema molto avvertito”.