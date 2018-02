Fondi Cstp, la Corte dei Conti indaga sull'ex Giunta Mauri

La Procura Generale della Corte dei Conti della Campania chiede chiarimenti all’amministrazione comunale di Angri rispetto ai fondi stanziati, dalla precedente Giunta guidata dall’ex sindaco Pasquale Mauri, per il Cstp, l’ex azienda del trasporto pubblico locale.

Il decreto

Nel mirino è finita la delibera numero 7, approvata dal consiglio comunale, il 25 gennaio 2013 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativa a fatti che - si legge nel decreto della Corte dei Conti – “possono dare luogo a responsabilità erariali riconnesse al maggior inutile esborso di somme, eventualmente anche con riguarda a interessi, rivalutazione e spese legali”. Di qui le richieste rivolte al Comun di Angri affinchè trasmetta “una analitica ed esaustiva relazione informativa sulla delibera, corredata da una pertinente documentazione dalla quale possano evincere la ricostruzione dei fatti e delle eventuali violazioni commesse; le modalità con le quali è stata assicurata la copertura finanziaria al debito, atteso che all’atto di adozione della delibera non risultava ancora approvato il bilancio di previsione; le generalità, il codice fiscale e il domicilio delle persone coinvolte nella vicenda; l’esatto ammontare del danno eventualmente derivatone per la pubblica amministrazione; gli eventuali elementi a favore del presunto responsabile e, infiene, “ogni altra circostanza utile al sostenimento in giudizio della contestazione di responsabilità, ovvero all’archiviazione del fascicolo istruttorio”.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’ufficio della Corte dei Conti entro e non oltre 30 giorni.