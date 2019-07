Fondi dalla Regione: finanziato il Carnevale Giffonese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un’altra stupenda notizia per Giffoni. Il progetto del Carnevale Giffonese è stato scelto dalla Regione Campania tra quelli beneficiari nell’ambito del programma POC 2014-2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. Una grande soddisfazione per tutta la Città di Giffoni Valle Piana e per la storica manifestazione, giunta ormai alla 34esima edizione. Un motivo d’orgoglio per l’intera Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, che sin dal proprio insediamento nel 2016 si è sempre mostrato vicino all’evento dedicato a grandi e piccini. Grazie al contributo dell’Amministrazione la manifestazione è ritornata a brillare dopo anni di grandi difficoltà fino ad oggi.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, la manifestazione ha incassato il pieno gradimento della Regione Campania che ha deciso di continuare a sostenerla facendo rientrare il “Carnevale Giffonese” tra le prime cento manifestazione d’interesse culturale regionale, unica manifestazione dell’intera area dei Picentini ad essere stata finanziata dalla Regione, dando così maggiore valenza alla bontà del progetto.

Un lavoro portato avanti con l’apporto del direttore scientifico Maria Carmela Inverno e del direttore artistico Emanuela Costabile, costantemente al lavoro in sinergia con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione del programma. Il calendario degli eventi avrà come data d’inizio il prossimo 1 gennaio 2020, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione della 34esima edizione. Novità invece sui giorni delle sfilate: quest’anno il “Carnevale Giffonese” invaderà con maschere e colori il comune di Giffoni Valle Piana nelle domeniche del 9, 16 e 23 febbraio, con chiusura della manifestazione in programma il 25 febbraio nella tradizionale ricorrenza del “martedì grasso”.

“Sono orgoglioso di aver portato il “Carnevale Giffonese” a diventare una delle manifestazioni più importanti della Regione Campania – le parole del sindaco Antonio Giuliano -. Si tratta di un evento a cui sono particolarmente legato perché sin da piccolo ho partecipato attivamente facendo parte del gruppo della frazione Santa Maria che ha sempre realizzato splendide opere di cartapesta. Sin dal mio insediamento ho promesso massimo impegno e lavoro per salvare la storia e la tradizione di questa manifestazione. Oggi, dunque, sono particolarmente orgoglioso perché i sacrifici dell’Amministrazione e dell’intera associazione vengono finalmente ripagati da questo importante risultato. Questo è l’ennesimo gesto di amore e attenzione di un’Amministrazione vicina al proprio territorio, consapevole che investire sulla cultura e sul turismo rappresenti una scelta vincente. Questa bella notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione della 49ma edizione del Giffoni Experience a dimostrazione che Giffoni è una in grado di affrontare e vincere le sfide più importanti”.