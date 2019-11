Fondovalle Calore, proseguono i lavori: l'annuncio di Strianese

Proseguono, nonostante le condizioni meteo avverse, i lavori lungo la Fondovalle del Calore Salernitano. “Rappresenta - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - un’infrastruttura strategica per il territorio provinciale meridionale, in quanto costituisce un asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele, e valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale dei comuni dell’area cilentana”.

Il cantiere

Sono in corso le realizzazioni di cordoli e zanelle, mediante l’utilizzo di una macchina denominata cordolatrice che realizza le opere attraverso l’estrusione del calcestruzzo, questo opportunamente additivato e con aggiunta di fibre polimeriche di rinforzo. Inoltre, si sta provvedendo a completare i “quarti di cono” delle terre armate in corrispondenza delle spalle dei viadotti realizzati. Le attività sono coordinate dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. “Ringrazio la Regione Campania, in particolare il suo presidente, Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ci permettono la manutenzione e la messa in sicurezza della nostra rete viaria, in particolare la realizzazione di questa grande opera” conclude Strianese

Gallery