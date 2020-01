Lavori bloccati sulla Fondovalle Calore: Celano e Ruberto scrivono alla Provincia

I lavori alla Fondovalle Calore sono ancora fermi. Per questo i consiglieri provinciali di Forza Italia Roberto Celano e Giuseppe Ruberto hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, alla presenza anche del delegato al ramo e dei dirigenti degli uffici competenti.

La richiesta

L’obiettivo – scrivono i due esponenti berlusconiani – è “chiarire le motivazioni che hanno determinato la temporanea interruzione dell'opera e comprendere i tempi realmente necessari alla realizzazione dell'attesa infrastruttura”. Poi sottolineano: “Appare perfino superfluo rammentare che la Fondovalle Calore è certamente un asse viario strategico per il territorio attraversato e per i Comuni limitrofi”. Infine, ritengono necessario la partecipazione all'incontro di tutti i sindaci del comprensorio - Alburni, Calore, Cervati - interessati all'opera e fortemente preoccupati per la sospensione dei lavori”. “In attesa di un rapido riscontro alla presente e della sollecitata convocazione dell'incontro, nell'interesse delle comunità di un'area particolarmente isolata per la fatiscenza della rete viaria esistente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti” concludono Celano e Ruberto.