Forestale, 3 nuovi marescialli per il presidio Campano: a Salerno arriva de Santis

Si è concluso il primo corso di qualificazione, presso la Scuola Carabinieri Brigadieri e Marescialli di Velletri prima, e presso la scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, poi: tre nuovi Marescialli dei Carabinieri Forestali arrivano in Regione Campania e rafforzano i presidi posti a tutela del patrimonio naturalistico e della collettività.

A Salerno

In particolare, a Salerno, per il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale comandato dal Tenente Colonnello Marcello Russo, è stato assegnato il Maresciallo Ambrogio de Santis, classe 1967, che, dopo una lunga carriera alla Cites, in cui si è occupato anche di indagini sul commercio internazionale della fauna e flora selvatica, è ora chiamato a svolgere il delicato compito di investigatore ambientale. Ieri mattina, durante il giuramento presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, davanti al Comandante, Generale di Brigata Ciro Lungo, i nuovi sottoufficiali hanno dichiarato il loro solenne impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana e ai doveri dello Stato.