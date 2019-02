Formazione CLAAI: lunedì è in programma il corso “Colore Moda e Sfumature”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le ultime tecniche di colorazione e le tendenze moda per la stagione primaverile e quella estiva saranno al centro del prossimo corso organizzato dalla CLAAI Imprese (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno. L’appuntamento, dedicato agli hair stylist, è in programma lunedì 18 febbraio, a partire dalle 9.30 presso il Centro Sociale (via Guido Vestuti).

Il corso “Colore Moda e Sfumature” punterà l’attenzione sui colori base associati a tecniche di sfumatura diverse, da applicare sia ai capelli lunghi, sia a linee corte, per rendere unico anche il taglio più classico. L’appuntamento consentirà di fornire ai partecipanti i mezzi necessari per esprimere il proprio estro, ma nello stesso per rendersi unici ed inimitabili. I punti principali del corso saranno, quindi, le tecniche di colorazione e le tendenze per la Primavera/Estate 2019, il colore base e le schiariture. Infine, si punterà l’attenzione sul binomio colore – sfumature su tre linee di taglio. Il corso della CLAAI di Salerno fornirà, così, agli hair stylist gli strumenti necessari per fare la differenza, puntando sull’originalità e sulle ultime novità del settore.