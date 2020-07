Ufficializzata la formazione professionale 20/21 del Professional Dance Center di Salerno

Il Professional Dance Center Sabrina Saturno, realtà d’eccellenza in Italia per la formazione professionale per danzatori ed insegnanti, ha ufficializzato la prima parte dell'offerta formativa 2020/2021. L'offerta didattica, con impronta internazionale, prevede diverse possibilità di perfezionamento, aggiornamento e formazione nella danza mediante percorsi annuali, corsi di formazione , workshop e meeting. La scuola, con sede nella città di Salerno, porta avanti un lavoro fondato sull’avviamento alla professione ed offre ai propri allievi benefits extra quali alloggi e residenze per studenti provenienti da tutta Italia e bonus ed agevolazioni allo studio per studenti lavoratori, laureandi ed ISEE specifici. Il diritto allo studio, mediante le varie agevolazioni proposte, intendono essere un aiuto concreto per i giovani che desiderano studiare presso il Professional Dance Center, un polo didattico innovativo e all'avanguardia che coinvolge professionisti provenienti da varie e prestigiose realtà accademiche e della danza contemporanea. “La mission è valorizzare i nostri allievi dando loro una formazione coerente con le esigenze e le richieste del mercato lavorativo e dunque creare figure idonee alla professione. La scuola è un luogo di cultura e di aggiornamento con un concept fondato sulla disciplina, la cura dei dettagli e sul valore umano che intendiamo fornire ai nostri allievi.”, afferma Sabrina Saturno, già insegnante freelance in Italia e all'estero, oggi direttrice del Professional Dance Center. Il Professional Dance Center è frequentato da allievi provenienti da tutta Italia dando loro ampia scelta circa i piani di studio in riferimento all'obiettivo da realizzare. Il perfezionamento e l'avviamento alla professione ha dato risultati concreti, il 90% degli allievi trova lavoro in base alle loro specializzazioni raggiunte. L'offerta didattica è online sul sito ufficiale www.sabrinasaturno.com L'ufficio corsi e formazione risponderà a tutte le esigenze scrivendo a: office.saturnodcs@mail.com