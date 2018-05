La teologia a porte aperte: lectio magistralis all’Istituto di Scienze Religiose “San Matteo”

“Generare alla vita in Cristo”: questo il tema del momento di formazione teologica organizzato dai docenti e dalla Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno, situato in via Bastioni 6. In occasione della lectio magistralis che si svolgerà il 10 maggio alle ore 16,30, verranno aperte le porte dell'istituto: chi lo desidera, infatti, potrà partecipare all'incontro.

I presenti

A prendere la parola, sarà il biblista don Antonio Landi della Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale di Napoli e Pontificia Università Urbaniana di Roma. Presenti ai lavori, il direttore dell’Issr, padre Vincenzo Calabrese, la professoressa Lorella Parente e il proessor don Bruno Lancuba. L’incontro dà diritto al conseguimento di credito formativi. Prevista una notevole partecipazione.

