Nasce a Salerno l'Università del Volontariato: al via il 1° anno di formazione al Suor Orsola

Al via il primo anno di formazione all’Università del Volontariato, promossa da Sodalis CSV Salerno in collaborazione con l’Università del “Suor Orsola Benincasa”. Centocinquanta, le ore tra corsi obbligatori e specialistici, short master e stage, illustrate presso la sede di Salerno, in via Matteo Della Porta. Un percorso formativo dedicato a volontari della provincia di Salerno e studenti del Suor Orsola Benincasa.

Le caratteristiche

L’iniziativa, la prima in Campania, è promossa da Sodalis CSV Salerno e rientra nel percorso “Università del Volontariato” ideata da Ciessevi Milano (Centro Servizi della Città metropolitana di Milano), attività a cui Sodalis ha aderito nel 2016. "L’obiettivo è di accrescere le competenze e le conoscenze dei volontari - commenta Agostino Braca, presidente di Sodalis CSV Salerno - e permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo del non profit come occasione di arricchimento culturale e professionale".

La formazione

L’attività formativa vedrà la partecipazione di 25 tra studenti dell’ateneo e volontari iscritti alle Organizzazioni di Volontariato e agli Enti del Terzo Settore della provincia di Salerno. Sede formativa l’Università Suor Orsola Benincasa di Salerno. Il percorso universitario completo prevede 3 corsi base obbligatori, 2 corsi specialistici a scelta, 1 short master a scelta ed uno stage presso una OdV. L’Università riconosce per l’intero percorso 30 crediti formativi. A conclusione, i partecipanti riceveranno il Diploma dell’Università del Volontariato. Per informazioni: Csvsalerno.it