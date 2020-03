San Cipriano Picentino, eletto il nuovo consiglio direttivo del Forum dei Giovani

Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Forum dei Giovani di San Cipriano Picentino. A presiederle è stata la consigliera alle politiche giovanili Emma D'amato.

Gli eletti

Come preside te è stata eletta Mariariosa Viola; vice presidente è Alessio Alfano, mentre la segretaria e il tesoriere sono, rispettivamente, Alessandra Troisi ed Antonio Cioffi.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Sonia Alfano: “Ringrazio il consiglio direttivo dimissionario presieduto da Federico Verderame per il lavoro svolto con impegno e dedizione. Sono sicura che tutti insieme riusciremo, con lo spirito collaborativo e con l'amore che abbiamo per il nostro territorio, a raggiungere grandi traguardi per i nostri ragazzi”.